Жасмин раскрыла правду о лечении Маргариты Симоньян от рака: "Плачет, а потом благодарит"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вскоре после похорон мужа Тиграна Кеосаяна столкнулась с новым испытанием. У нее обнаружили рак. Журналистка уже перенесла операцию и прошла два курса химиотерапии. Телеведущая намерена победить болезнь, но пока ее состояние оставляет желать лучшего.

На своей странице в соцсети Симоньян общается с поклонниками и рассказывает о болезни. Маргарита не унывает и даже с юмором говорит о том, что с ней происходит. Но на самом деле журналистке очень горько. Правду о лечении Симоньян раскрыла ее подруга певица Жасмин.

"Я всегда на связи с Маргаритой. Вот буквально сегодня созванивались. Наша дружба — настоящая ценность. Мы словно сестры, так и называем друг друга. Часто встречаемся дома и у Маргариты, и у меня. Находим время поиграть в карты с мамами", — рассказала исполнительница хита "Дороги" изданию VOICE.

По словам Жасмин, телеведущая многое держит в себе, но когда она слушает музыку, из ее глаз бегут слезы. Артистка поет для подруги, а та тихонечко плачет.

"Многие меня просят: "Не пой, остановись, ведь все это вызывает у нее слезы". Но я продолжаю петь. Она плачет, а потом благодарит — за искренность и за то, что смогла поделиться этим сильным чувством. Мне очень нравится, что она не боится говорить о своих болезнях и переживаниях — она честна с собой и с миром, и в этом ее сила", — поделилась певица.

