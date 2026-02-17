Страны ЕС поспорили по поводу 20-го пакета санкций

Попытка Европейского союза ввести санкции против иностранных портов и банков, которые Россия использует для продажи нефти, встречает сопротивление членов ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным агентства, Греция и Мальта выступили против полного бойкота предоставления услуг по транспортировке нефти из России. Его предлагается ввести вместо установленного потолка цен на российскую нефть. Также две страны выступают против введения вторичных санкций против Индонезии за участие в логистике. Кроме того, Италия и Венгрия выступили против санкций в отношении грузинского порта Кулеви.

20-й пакет санкций, по замыслу еврочиновников, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю. Содержание нового пакета раскрыла ранее глава Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз оперативно его утвердить.