США объявили о возвращении к ядерным испытаниям, но с оговоркой

В американском Госдепартаменте заявили. что США вернутся к ядерным испытаниям на "равной основе" с Россией и Китаем, передает ТАСС.

В ведомстве при этом добавили, что но не будут проводить взрывы мегатонного класса в атмосфере.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США продолжают вести переговоры с Россией о заключении обновленного варианта Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений

Вместе с тем секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что американцы требуют привлечь Китай к переговорам по контролю над вооружениями, но молчат о необходимости задействовать в дискуссии другие ядерные державы — Великобританию и Францию.