"Не надо меня позорить": Лариса Гузеева закатила скандал на съемках

Лариса Гузеева несколько дней не выходила на связь с поклонниками. Многие стали беспокоиться. Однако звезда все же нашла минутку в своем плотном графике и объяснила, почему отсутствовала.

Оказывается, Гузеева вернулась к съемкам программы "Давай поженимся!". Телеведущая трудилась сутками, чтобы записать сразу несколько выпусков шоу. "Вы думаете, что я эти дни где-то пряталась и не снимала ничего. Мы есть, но мы очень грустные, потому что какой-то беспредел. Открой бегом дверь и покажи!" — обратилась Лариса к помощнику, записывая видео из своего гримерного вагончика. После этого Гузеева показала, какая вакханалия творится на улице — непроглядная метель.

Помощник предложил актрисе взять зонт, чтобы хоть как-то укрыться от непогоды, но Гузеева резко отвергла предложение. "Не надо позорить меня с этим зонтом. Пусть все думают, как мне без зонта. Сейчас мне прямо в башку надует..." — стала разоряться ведущая.

Лариса Андреевна не была готова к таким погодным сюрпризам. "Посмотрите, какая пурга! А меня на работу гонят, да", — посетовала телезвезда и передала телефон помощнику, чтобы он сделал несколько кадров.

Когда же артистку попросили быстрее пройти в павильон студии, чтобы не мерзнуть, она решила посмотреть, что удалось снять ее помощнику. Кадры Гузеевой не понравились. Результат разозлил ведущую и она устроила скандал.

"В кой-то веки попросила снять меня, чтобы я была красивая. Я как серый снеговик, кругляшком шла, закутавшись в некрасивый плед" — возмутилась Лариса Андреевна.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>