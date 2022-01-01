Первый день переговоров по Украине в Женеве завершен. Основные итоги

Уу отеля "Интерконтинентал" в центре Женевы с самого утра многолюдно. И это несмотря на то, что трехсторонние переговоры по Украине должны были начаться не раньше двух часов дня по Москве. Старт, однако, был дан без четырех минут четыре.

Российская делегация сюда приехала буквально с самолета. Поездка получилась изматывающей. Германия и Польша отказались пропускать борт из Москвы. А вот Италия дала добро.

Встреча Россия - США - Украина проходит в закрытом формате. Журналистов пустили только на протокольную съемку. Российская и украинская делегации сидят напротив друг друга. Известно, что общение шло на русском языке. В этот раз киевские визитеры повседневному стилю предпочли официальный - в камуфляже только военные.

Нашу делегацию, как и в Стамбуле, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. На двух раундах в Абу-Даби он не присутствовал, однако, как подчеркнули в Кремле, он по-прежнему возглавляет переговорную группу.

"Само появление Мединского - бывшего министра культуры и историка по образованию, который в прошлом году уже вел переговоры с украинской стороной - многие в Киеве восприняли как тревожный знак. Ранее он не раз раздражал украинских коллег пространными экскурсами в историю и бескомпромиссностью, давая понять, что Москва готова воевать сколько потребуется", - пишет New York Times.

Во главе стола - спецпредставители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. От принимающей стороны - глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Любопытно, что американцы сидят ближе к нашей делегации. А швейцарец - к украинцам.

По утечкам в европейских СМИ, переговоры по Украине проводятся как минимум по пяти различным трекам. Это территориальные, военные, политические и экономические вопросы. Информацию о деталях переговоров собирать приходится по крупицам. Если верить коллегам из Economist, внутри украинской делегации все больше разногласий из-за возможного подписания мирного договора под руководством США: "Глава офиса Зеленского считает, что заключение сделки с Россией под эгидой Вашингтона на данном этапе будет для Киева более выгодным - иначе окно возможностей может скоро закрыться".

Представителей ЕС на эти переговоры снова не позвали. Однако британский премьер в надежде узнать подробности послал дежурить под дверью своего советника по нацбезопасности Джонатана Пауэлла. Его видели сидящим с грустным лицом в холле отеля, где проходят трехсторонние переговоры. Итальянская La repubblica пишет: в Женеве также присутствуют представители Италии, Германии и Франции, которые вечером рассчитывают отдельно встретиться с делегациями США и Украины. Контакты с россиянами европейцы предсказуемо не планировали.

"И после 2022 года мы каждый раз подчеркивали, что у нас в приоритете политико-дипломатическое урегулирование, и ни разу мы не отказали в проведении переговоров. Есть только важное условие. Эти переговоры должны действительно быть рассчитаны на результат. И они должны быть сфокусированы на результат. А не быть прикрытием для какой-то провокации или агрессии", - указала представитель МИД России Мария Захарова.

В Женеву прибыл и спрецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Впрочем, его программа ограничивается одним днем.