Вести ближний бой, при этом уворачиваясь от беспилотников: десантники группировки "Днепр" заходят в село Запасное в 40 километрах от Запорожья. Эту укреппозицию противник упорно не хотел отдавать. Но наши подразделения БПЛА и артиллерия четко отработали, позволив штурмовикам-гвардейцам "крылатой пехоты" войти в Запасное, от здания к зданию продвинуться вглубь села, и освободить его.

Серьезные продвижения и на славянско-краматорском направлении в ДНР. В Константиновке бои перешли в городскую застройку. А освобождение села Миньковка позволило еще на шаг приблизиться к Краматорску.

О настроениях в рядах ВСУ пленные рассказывают словно о наболевшем. Целые отряды брошены без снабжения и поддержки. Из-за смены температуры блиндажи уходят под воду. А когда она замерзает, к выходам не пробраться. Судя по радиоперехватам переговоров украинских военных, ситуация катастрофическая. А свои и спасать не приходят, и отступать запрещают. Тех, кто не выдерживает, расстреливают заградотряды.

За сутки наши средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 334 беспилотника самолетного типа ВСУ. На красноармейском направлении бойцы группировки "Центр" давят врага с воздуха и с земли.

Успехи наших подразделений в зоне безопасности: бойцы группы "Север" освободили Покровку Сумской области. Все время, пока наши бойцы зачищают территорию от противника, в небе контролируют обстановку истребители. Вот пара сверхманевренных Су-35с, при поддержке которых группировка войск "Юг" делает стремительные шаги к Славянску и Краматорску. Противник о контроле с воздуха не знает - пока пилоты не откроют огонь.