Развитие туризма стало темой совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами

Развитие туризма стало главной темой оперативного совещания главы кабмина Михаила Мишустина с вице-премьерами.
В прошлом году по стране было совершено более 89 миллионов турпоездок. А поток отдыхающих из-за рубежа вырос на 15%. Популярны не только мегаполисы, но и малые города: туда едут за неповторимой атмосферой и колоритом. В зимнем сезоне многие отдыхающие посетили горнолыжные курорты. Особое внимание там уделяется не только комфорту, но и безопасности. До начала сезона канатные дороги и фуникулеры прошли техобслуживание. Помимо уже полюбившихся - Красной Поляны и Розы Хутора, Архыза, Шерегеша и Эльбруса - теперь есть возможность посетить и новые. Мамисон в Северной Осетии и Арсеньев в Приморье.
Также на совещании обсудили еще одну важную тему - поддержку предпринимателей в приграничных регионах.
"Президент держит на особом контроле ситуацию по всем направлениям в приграничных регионах, и в Курской области в частности. Чтобы снизить издержки бизнеса, в прошлом году и ранее действовали отсрочки по уплате большей части налогов и страховых взносов. Они были введены для организаций, которые расположены на отдельных территориях региона с наиболее тяжелыми условиями работы. Видим, что эти меры остаются востребованными и сейчас. Поэтому правительство приняло решение продлить такие преференции ещё на один год. Рассчитываем, что высвободившиеся средства помогут предприятиям быстрее восстановить свою деятельность в полном объеме. А главное – сохранить и рабочие места, и доходы для тысяч семей", - сказал премьер.