Развитие туризма стало темой совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами

Развитие туризма стало главной темой оперативного совещания главы кабмина Михаила Мишустина с вице-премьерами.

В прошлом году по стране было совершено более 89 миллионов турпоездок. А поток отдыхающих из-за рубежа вырос на 15%. Популярны не только мегаполисы, но и малые города: туда едут за неповторимой атмосферой и колоритом. В зимнем сезоне многие отдыхающие посетили горнолыжные курорты. Особое внимание там уделяется не только комфорту, но и безопасности. До начала сезона канатные дороги и фуникулеры прошли техобслуживание. Помимо уже полюбившихся - Красной Поляны и Розы Хутора, Архыза, Шерегеша и Эльбруса - теперь есть возможность посетить и новые. Мамисон в Северной Осетии и Арсеньев в Приморье.

Также на совещании обсудили еще одну важную тему - поддержку предпринимателей в приграничных регионах.