Российских школьников научат IT-профессиям и анализу данных

В России стартовал новый "Урок цифры", который реализуется в поддержку федерального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также национальной цели "Технологическое лидерство". Организаторами проекта выступают АНО "Цифровая экономика", Министерство цифрового развития и связи и Министерство просвещения.

Одним из создателей уроков стала онлайн-платформа "Авито", кроме нее в проекте участвуют "Лаборатория Касперского", "Группа Астра", "Яндекс" и другие.

"Авито" запускает новый интерактивный тренажер "Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому". По сюжету ученики вместе с главными героями - Запятыней, Скобцом и братьями Слешами - помогают найти вещам новую жизнь, размещая объявления на платформе "Авито", - сообщили в пресс-службе онлайн-платформы.

Учебные материалы включают в себя видеоролик, методические материалы для учителей и интерактивный тренажер из пяти игр, который познакомит детей с некоторыми ключевыми IT-профессиями в команде.