Американской команде удалось добиться впечатляющих успехов на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве. Об эффективности ее работы нужно судить не по ее составу, а по итогам, заявил бывший посол Соединенных Штатов в Польше Дэниел Фрид.

Дипломат напомнил, что США в Женеве представляют спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. По словам Фрида, пока что результаты впечатляют в отношении украинцев и европейцев - с точки зрения уступок, которых Вашингтону удалось добиться. Что же касается россиян, то здесь делегации США похвастаться нечем, представители Москвы ничего не уступили, приводит слова дипломата CNN.

Американский военный аналитик Майкл Кларк ранее заявил, что начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков может найти общий язык с украинской делегацией на переговорах в Женеве. При этом Кларк считает, что главе российской делегации Владимиру Мединскому это не удастся.