Cтартовал Всероссийский диктант по немецкому языку "Tolles Diktat"

Всероссийский диктант по немецкому языку "Tolles Diktat" проходит с 16 по 28 февраля в онлайн и офлайн форматах, сообщили организаторы акции.

Диктант помогает развивать культуру грамотного письма на немецком языке, популяризирует историко-культурное наследие и достижения немцев России. Его приурочили к Международному дню родного языка. К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных организаций, студенты вузов.

Кроме того, могут поучаствовать слушатели языковых курсов и клубов, представители партнерских организаций, а также все, кто интересуется культурой немцев России, изучает немецкий язык и желает проверить уровень своих языковых компетенций.

Онлайн-трансляция состоится 20 февраля 2025 года в 13:00 по Москве на официальном сайте.