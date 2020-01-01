США пожелали включить Китай в договоренность с Россией о ядерных вооружениях

Белый дом подтвердил стремление добиваться включения Китая в возможную новую договоренность России и США о сокращении ядерных вооружений. Американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы Пекин был стороной этого соглашения, заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Кристофер Йа.

Представитель госдепа признал, что это будет сложно. По словам Йа, это было непросто в 2020 году, когда Вашингтон предпринял такую попытку. Тем не менее, американская сторона попытается и сейчас.

Срок действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений истек 5 февраля. Как заявил МИД России, в сложившихся обстоятельствах Москва исходит из того, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами и вольны в выборе последующих шагов. Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, выразил мнение, что подлинный контроль над вооружениями в XXI веке невозможен без учета Китая, передает ТАСС.