Разрушила отношения сына с Кориковой и отказалась от внука: с какими грехами на душе Екатерина Васильева ушла в монастырь

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева снялась в двух сотнях фильмов. Зрители обожают ее и помнят по таким картинам, как "Королева Марго", "Чародеи", "Соломенная шляпка", "Обыкновенное чудо", "Графиня де Монсоро" и другим лентам. Режиссеры охотно брали ее в свои проекты, однако в 1993-м Васильева внезапно решила стать послушницей в одном из монастырей в Ярославской области. И хотя спустя три года она вернулась в кинематограф, религия продолжила занимать важное место в жизни актрисы.

Екатерина Васильева родилась 15 августа 1945 года в семье московских интеллигентов. Когда ей было 12, родители решили развестись, причем отец — известный поэт-песенник Сергей Васильев — не слишком помогал дочери. Васильевой пришлось рано начать работать, чтобы хоть чуть облегчить жизнь маме. Днем она разносила письма, а по вечерам посещала театральную студию. С такой загруженностью будущей звезде было не до учебы, поэтому в школе звезд с неба она не хватала.

Зато Васильева без проблем поступила во ВГИК. Ей повезло сразу после получения диплома присоединиться к труппе Театра имени Ермоловой. Талантливой актрисе охотно давали роли, и без работы она не сидела. В 1965-м на широкие экраны вышел фильм "Звонят, откройте дверь", ставший дебютным для Васильевой. И хотя ее имя даже не поставили в титры, начало кинокарьеры было положено.

Пополняя свою фильмографию новыми картинами, Екатерина Сергеевна не забывала о сцене. В 1970-м она покинула театр Ермоловой и перешла в "Современник". Но там она надолго не задержалась и спустя три года присоединилась к труппе МХАТа.

Чем дольше работала Васильева, тем сильнее менялось ее отношение к профессии актрисы. В какой-то момент звезда отечественного кино начала трудиться не из любви к искусству, а просто ради денег. Вскоре актриса начала воспринимать театр как насмешку над церковью. В 1993 году актриса отправилась в монастырь в Ярославской области, чем очень огорчила поклонников. Она служила казначеем в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. В 1997 году народная любимица вернулась к съемкам, но отныне соглашалась на роли только с благословения духовного наставника.

Что касается личной жизни артистки, то она складывалась непросто. Первым избранником Васильевой стал режиссер Сергей Соловьев. С ним она долгое время скиталась по съемным квартирам и жила на грани нищеты. Во второй раз актриса вышла замуж за драматурга Михаила Рощина, от которого родила сына Дмитрия. Но и этот брак артистки продержался недолго.

К слову, единственный наследник Васильевой в нулевых оказался в центре внимания из-за романа со звездой "Бедной Насти" Еленой Кориковой. У пары даже родился сын Арсений. Но ничего хорошего из этих отношений не вышло. По слухам, Васильева не одобрила роман Дмитрия, и сына его так и не признала своим внуком. Актриса очень сильно повлияла на отношения наследника с возлюбленной. Рощин и Корикова расстались, и каждый из них пошел по своему пути.

Дмитрий в итоге обвенчался с дочерью известного скульптора и общественного деятеля Вячеслава Клыкова Любовью. За годы брака супруги подарили Екатерине Васильевой восемь внуков. Сейчас единственный сын звезды "Обыкновенного чуда" служит священником в храме святого Николая Чудотворца на Трех Горах. А сама актриса в августе 2021 года приняла постриг. Уже почти пять лет она живет в монастыре.

