Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в ночь на среду, 18 февраля, 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Минобороны России в своем Telegram-канале, 21 БПЛА ликвидирован в Брянской области, по шесть — в Белгородской и Крыму, пять — в Курской области, по два в Ростовской и Чувашии, а также один — над Черным морем.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что более сотни россиян, в том числе восемь несовершеннолетних, получили ранения при ударах Вооруженных сил Украины по российским субъектам в новогодние каникулы. 45 человек, включая троих детей, погибли.

При этом российские бойцы наносят удары только по объектам, связанным с украинской "оборонкой". ВС России также выполнила все договоренности в рамках так называемого энергетического перемирия. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что "Путин сдержал свое слово по этому вопросу", а также подчеркнул, что "это имеет большое значение".