Появились данные о новых подвигах героев СВО

Новые примеры героизма наших бойцов в ходе спецоперации. Сержант Сергей Филиппов подвозил продовольствие и боеприпасы нашим мотострелкам на линию боевого соприкосновения и подвергся атаке вражеских ударных БПЛА. Применив накопленный опыт, он смог своевременно доставить груз, а также эвакуировать тяжелораненого военного в безопасное место и спасти ему жизнь.

Ефрейтор Алексей Богданов в ходе выполнения поставленных задач грамотно командовал штурмовой группой - несмотря на массированное применение противником кассетных боеприпасов. Благодаря его мужественным действиям наши военные уничтожили гранатометный расчет и живую силу ВСУ и продвинулись в глубину обороны врага без потерь среди личного состава.