Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Сообщается о взрывах в Николаеве, Харькове, Сумах, Кривом Роге, Павлодаре и подконтрольном Киеву Запорожье. Военные цели на Украине ликвидируют в ответ на атаки по российским гражданским объектам. Уверенно наступают на врага наши бойцы в зоне спецоперации.

С воздуха по неприятелю бьют расчеты войск беспилотных систем. Вот кадры с Красноармейского направления, камера фиксирует точное попадание в цель. Несколько сбросов - и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ ликвидирован, путь для продвижения пехоты в глубину обороны противника открыт.

А это Херсонская область. Расчеты 152-миллимитровых гаубиц "Гиацинт" работают по укрепрайонам неонацистов на правом берегу Днепра. Первый выстрел - пристрелочный, второй - точно по заданным координатам. На переднем крае не дают врагу передышки наши штурмовики. В Днепропетровской области отличились бойцы-дальневосточники, малыми группами они успешно атаковали блиндаж ВСУ с пулеметной точкой и взяли опорник неприятеля.

В ходе активного наступления на Северском направлении сокрушительное поражение врагу наносят расчеты самоходных пушек "Пион". Получив данные от разведки, артиллеристы за пять минут приводят орудие в боевое положение и открывают огонь. В этот раз прямым попаданием накрыли замаскированные в лесополосе артустановки ВСУ.