Канада признала гибель 20 наемников на Украине с начала СВО

Около 130 канадских наемников отправились на Украину для участия в боевых действиях с начала специальной военной операции. Не менее 20 из них были ликвидированы, сообщает газета National Post со ссылкой на адъюнкт-профессора Оттавского университета Жан-Франсуа Рателя.

По оценкам Рателя, смертность на поле боя в зоне СВО составляет 15%. Профессор утверждает, что общее число погибших канадских наемников на Украине равно или превышает число погибших среди французских и немецких "солдат удачи". Большинство наемников, по его данным, это бывшие военные.

В МИД Канады, в свою очередь, заявили, что ведомство не отслеживает число канадцев, отправляющихся на Украину для участия в боевых действиях. При этом в министерстве признали, что им известно о 27 гражданах Канады, погибших на Украине по различным причинам с начала СВО.