Американист Васильев: Гарантии безопасности должны носить комплексный характер

Насколько обоснованы слухи о разногласиях в украинской делегации? Есть ли признаки того, что представители киевского режима готовы идти на уступки? И какие гарантии безопасности предлагают Украине Соединённые Штаты?

Итоги первого дня переговоров в Женеве, а также комментарии западных СМИ Алексей Фролов обсудил подробнее в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Постоянно идет разговор, что нерешенными остались только 2 проблемы. Это проблема территорий. И еще – гарантии. Все называют гарантии безопасности для Украины, но здесь встает Россия и говорит: гарантии должны носить комплексный характер. И распространяться не только на Украину, но и на Россию", - отметил он.

