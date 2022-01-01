Варшава ожидает резкого роста преступности из-за украинских боевиков, которые начнут прибывать в республику после урегулирования вооруженного конфликта. Как заявил начальник полиции Марек Боронь изданию Gazeta Wyborcza, рано или поздно в Польше появится много бывших солдат с фронта на Украине.

Начальник полиции отметил: также появится более современное оружие, которое будет востребовано среди криминальных кругов. Боронь подчеркнул, что польская полиция активно борется с преступным бизнесом и даже работает вместе с украинскими коллегами. Полиция готова ликвидировать все криминальные элементы.

Ранее британская пресса сообщала, что жители Польши испытывают все больше враждебности по отношению к украинским мигрантам. Если в 2022 году около 94% опрошенных поляков выступали за прием соседей, то в 2025 году их процент снизился до 48 пунктов.