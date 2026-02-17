Потерявшая квартиру и деньги Лариса Долина вынуждена в 70 лет вкалывать без выходных

Лариса Долина после скандала с мошенниками вынуждена снимать квартиру, поскольку на собственное жилье в Москве денег у нее пока нет. Пятикомнатную квартиру в престижном столичном районе певица продала за 112 миллионов рублей, а вырученные деньги отдала мошенникам.

Исполнительница хита "Погода в доме" призналась, что не теряет надежду купить свое жилье. Для этого 70-летняя народная артистка трудится без выходных. Так, она выходит на сцену Театра на Таганке в спектакле Алексея Франдетти "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Долина исполняет роль миссис Ловетт. Хотя практически у всех занятых в постановке артистов есть так называемый второй состав, Лариса Александровна трудится без перерыва, у нее сменщиков нет.

Как пишет газета Metro, за каждый выход в популярном спектакле Долиной платят не менее 100 тысяч рублей. Спектакль идет блоками, ближайший состоится с с 18 по 22 февраля. Следующий блок мюзикла намечен с 22 по 26 апреля, а стоимость билетов достигает 10 тысяч рублей.

В марте же Лариса Александровна участвует в музыкальном фестивале "Триумф джаза". Вместе с Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром она выйдет на сцену БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге и Дома музыки в Москве. Кроме того, у певицы запланирована серия концертов в Подмосковье и Москве.

