Отключение Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками

Данные объективного контроля поражения техники и живой силы противника подтверждают: отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне СВО. Об этом сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

Замминистра отметил: терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем. В свою очередь, начальник Главного управления связи ВС России Валерий Тишков заявил, что средства связи противника применялись только отдельными российскими подразделениями. Их использовали для того, чтобы ввести врага в заблуждение.

Тишков подчеркнул, что пункты управления ВС России обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система боевого управления функционирует устойчиво, она гарантированно обеспечивает управление войсками на фронте, передает ТАСС.