Дочь Машкова призналась, что ее жизнь в США оказалась хуже, чем у бездомных

Дочь Владимира Машкова четыре года назад переехала в США. Мария публично заявила, что "окончательно отреклась от отца", после чего получила американское гражданство. Сейчас актриса в компании таких же беглецов и иноагентов мотается по миру и пытается заработать на русскоязычных зрителях.

Вскоре после отъезда Мария объяснила свой поступок, мол, в России она не может дышать полной грудью. Машкова была уверена, что за океаном ее ждут признание, уважение и новые горизонты. Актриса быстро получила американский паспорт, и начала резко высказываться о своей Родине. Однако вскоре суровая реальность обрушилась на Марию.

Оказалось, что в Америке никого не удивить статусом "дочери звезды", в Голливуде таких тьма. Для заграничных продюсеров и режиссеров ее фамилия — лишь труднопроизносимая комбинация букв. Машкова оказалась без работы, зато с космическими счетами за электричество и аренду квартиры.

Теперь на своей странице в соцсети Мария жалуется на жизнь. Недавно она опубликовала видео, в котором призналась, что мечтает хотя бы ненадолго оказаться дома. При виде очередной квитанции у артистки начинаются панические атаки, ведь погашать счета нечем. Теперь она с неожиданной завистью смотрит на бездомных в палатках — мол, им хотя бы не нужно оплачивать аренду.

"С десятью баксами в кармане выхожу на улицу подышать, просто подышать, чтобы не накрыло панической атакой. А там у подъезда палатка с бездомным, а в палатке сам бездомный. Который никому ничего не платит. И он сидит такой... и ему классно и хочется сказать, подвинься, бро, я тоже так хочу. Потому что я за…пыхалась…" — поделилась наболевшим Машкова.

