Глава российской делегации в Женеве завершил дискуссии без заявлений

В Женеве завершились трехсторонние закрытые переговоры по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины. Дискуссии продлились 6 часов, сообщает со ссылкой на источник агентство ТАСС.

Собеседник агентства подтвердил, что глава российской делегации Владимир Мединский не будет делать заявлений по итогам первого дня дискуссий. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 17 февраля не стоит ожидать новостей о третьем раунде переговоров.

Сообщается также о планах представителей Италии, Германии, Франции и Великобритании. У них запланирована встреча советников по национальной безопасности с украинской и американской делегациями.