Российские журналисты сообщили о препятствии их работе в Женеве. Освещению трехсторонних переговоров по мирному урегулированию мешают украинские активисты, передает корреспондент телеканала RT.

По данным телеканала, собравшиеся возле отеля InterContinental в Женеве активисты выкрикивали в сторону журналистов нецензурные фразы, а также показывали неприличные жесты. В то же время, по словам корреспондента, активистов не так много, как им бы хотелось.

Телеканал ранее сообщал, что украинские активисты дежурили у отеля в Женеве, где проходят трехсторонние переговоры. Дискуссии длились 6 часов. Заявлений по итогам первого дня переговоров не последовало.