Зеленский поручил своей команде организовать встречу с Путиным в Женеве

Об этом сообщает Axios

Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил своей команде организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, сообщил 17 февраля портал Axios.

"Зеленский вновь заявил, что лучший способ найти путь к прорыву по территориальному вопросу — его личная встреча с Путиным. Он сообщил, что сказал своей команде поднять вопрос будущей встречи на уровне лидеров в Женеве", – написало издание.

По данным портала, глава киевского режима готов обсудить вывод войск из Донбасса, при том, что Москва тоже отступит на сопоставимое расстояние.

В январе Axios уже писал про возможную встречу Путина с Зеленским. Тогда собеседники портала отметили, что перед этим должны пройти дополнительные трехсторонние переговоры США, России и Украины.

Владимир Путин уже заявлял, что готов встретиться с Зеленским, если тот приедет в Москву. Тогда глава киевского режима отказался от предложения президента РФ. Он объяснил это тем, что готов к встрече, но не в России.

В конце декабря Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным в любом формате, при условии, что "слова российского лидера будут совпадать с его действиями".