Трехсторонние переговоры в Женеве могли "застопориться", пишет Axios

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве могли "застопориться", сообщил 18 февраля портал Axios.

Собеседники издания утверждают, что это произошло из-за позиций, которые представил помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Владимир Мединский. В Женеве он возглавил российскую делегацию.

При этом портал не уточняет, о каких именно позициях идет речь и какой была реакция сторон.

"Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили мне, что сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе "застопорились". По словам источников, причиной стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским.", — написал корреспондент Axios в соцсети X.

Первый день трехсторонних переговоров по Украине в Женеве завершился 17 февраля. Встреча продлилась 4,5 часа. Переговоры должны продолжиться завтра.