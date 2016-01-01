Министерство юстиции США запросило новые документы "о российском вмешательстве", сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Это произошло из-за расследования, которое связано с якобы вмешательством России в американские выборы в 2016 году.

Летом 2025 года директор национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала отчет.

В нём была информация о том, что после победы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на выборах главы государства в 2016 году администрация 44-го президента США Барака Обамы создала разведывательные данные о вмешательстве России в избирательный процесс.

Однако тогда Габбард утверждала, что Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в выборы.