Моряки ТОФ провели учения у побережья Камчатки

Моряки Тихоокеанского флота провели боевые учения у побережья Камчатки. В Авачинский залив вышел малый противолодочный корабль.

По сценарию маневров, подводная лодка условного противника попыталась зайти в территориальные воды России. Обнаружив нарушителя, экипаж начал преследование субмарины и атаковал ее торпедным оружием.

В развитие учений в темное время суток моряки отработали навыки противодействия неприятельской подлодке с использованием реактивной бомбомётной установки. Все поставленные в ходе тренировки задачи были успешно выполнены.