На полигонах Южного военного округа готовят инженеров для службы в зоне СВО

Россияне активно заключают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. После прохождения обязательной медкомиссии, выбора армейской специальности и подписания документов в пункте сбора новобранцы отправляются на учебные полигоны. В условиях, максимально приближенных к фронтовым, с прибывшими ведут занятия инструкторы, у которых есть боевой опыт в зоне СВО. Важно всё - и огневая подготовка, и тактическая медицина и, конечно, умение слаженно действовать в команде.

Они бесстрашно пройдут сквозь огонь и воду, первыми установят переправу и проложат путь через минные поля или вражеские укрепления. На полигонах Южного военного округа готовят инженеров.

"Основная задача инженерной подготовки — обучить бойцов защитить себя от огневого воздействия противника и также научить их минимальными силами максимально уничтожить всё, что входит в понятие противник. Живая сила, танки, техника, вооружение, БК, используя инженерные сооружения и боеприпасы", - рассказал инструктор.

Самый простой способ проложить путь через потенциально заминированный участок местности – кошка. Каждый военнослужащий должен уметь бросить её метров на 20 вперёд. Своеобразный ручной трал помогает обезвредить растяжки или точечно подцепить мину или подозрительный предмет.

На освобожденных территориях и в зоне зачистки используют миноискатель и щуп. Здесь главное не торопиться, каждый шаг - последовательный и выверенный. Неотъемлемая часть подготовки – теория. Бойцы изучают виды взрывных устройств, способы их маскировки и методы безопасного обращения с обнаруженными боеприпасами. Лучше всего обезвредить на месте.

У многих новобранцев – техническое образование. Впрочем, в инженерные войска идут люди разных специальностей – здесь любые навыки пригодятся, от трубопроводчика до айтишника. Главное – желание Родину защищать.

"Отслужил. Отслужил срочку пару лет назад. Парочка друзей со службы подписали контракт, решил тоже вписаться. Потому что предложили выгодные льготы, а также осознал своё чувство долга перед страной, решил её пойти защищать. Не так давно закончил инженерный колледж, предложили пойти по профессии. Неплохо разбираюсь", - рассказал боец с позывным Шорох.

Тактическая медицина, огневая подготовка, умение действовать в составе штурмовых групп, строительство и уничтожение фортификаций, прорыв укреплений, минно-взрывное дело. Сегодня инженер - это универсальный солдат. "Без нас – никто" - девиз, который новобранцы узнают с первого дня обучения.