Первый день переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, который прошел во вторник, 18 февраля, в Женеве, выдался крайне напряженным. Как утверждают осведомленные источники, диалог "застопорился".

Как написал корреспондент Axios Барак Равид в социальной сети X, по утверждению источников, причиной затруднений "стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским". Подробности не раскрываются.

При этом спецпосланник президента США Стивен Уиткофф написал в соцсетях, что был достигнут "существенный прогресс" и "обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки", сообщив своим лидерам об итогах первого дня женевских переговоров.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика спецоперации, ведущая к достижению целей военными средствами, пока Украина и ее союзники пребывают в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение России.

Между тем предводитель киевского режима Владимир Зеленский еще до начала российско-украинских переговоров в Женеве заявлял, что украинская дипломатия будет более эффективной, если ее поддержат "справедливость и сила" со стороны западных партнеров.