В Соцфонде рассказали о совместной работе мессенджера MAX и Госуслуг

Пользователи смогут получать уведомления от "Госуслуг" в мессенджере МАХ.

Теперь можно не отлеживать статусы через личный кабинет в "Госуслугах". Сообщение будут направляться в специальный чат-бот, сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Чтобы получать уведомления через мессенджер, необходимо привязать к нему номер телефона, который используется в "Госуслугах".

"Чат-бот оперативно сообщит обо всех изменениях по сервисам и предоставит быстрые ответы, связанные с получением выплат и других мер", - говорится в сообщении.

Также через МАХ можно войти в "Госуслуги". После авторизации мессенджер также облегчит работу на самом портале.