Уиткофф заявил о значимом прогрессе на переговорах по Украине

Россия и Украина достигли существенного прогресса в переговорах в Женеве благодаря действиям США в качестве модератора.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Он также поблагодарил поблагодарил Швейцарию за разрешение провести переговоры.

"Успех президента Трампа в сближении сторон этого конфликта привел к значительному прогресс <…> Обе стороны (Москва и Киев – прим. ред. ) договорились сообщить об итогах своим лидерам и продолжить работу с целью достижения сделки", - написал Уиткофф в социальной сети X.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины начались в Женеве 17 февраля и продолжатся 18 февраля. На сегодня запланированы встречи рабочей группы по экономическим вопросам.