Анастасию Волочкову прооперировали в клинике, где лечат бомжей

На днях Анастасия Волочкова сообщила, что перенесла операцию. Балерина лечилась в одной из клиник Германии. Теперь появились подробности.

Артистке удалили косточку в St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Балерина заплатила за это около десяти тысяч евро. Интересно, что Анастасия сэкономила, отказавшись от специального пакета услуг, куда входят недельный стационар, реабилитация и дополнительный уход.

Волочкова заявила, что ее оперировали лучшие врачи Германии, а сама больница — одна из самых уважаемых в стране. Однако у SHOT другие данные. Издание сообщает, что St. Marien-Hospital — один из худших госпиталей в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия.

Местные жители будто бы жалуются, что там часто не работает рентген, медсестры не ухаживают за больными, лаборанты регулярно путают анализы крови, а пациентов выписывают раньше срока, чтобы освобождать койки для бомжей, которых учреждение обязано принимать. Кормят же постояльцев бутербродами с грубым хлебом и колбасой.

Впрочем, сама Анастасия Волочкова осталась довольна результатами операции. Балерина сообщила, что пока передвигается с опорой, однако уже анонсировала выступления в марте. Артистка дала понять, что не придерживается рекомендаций врачей, которые советовали ей быть в покое в течение восьми недель.

