"Сначала выгоним, а потом поглядим": Певцов и Дроздова высказались о невесте сына

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов познакомились в 1991 году во время съемок "Прогулки по эшафоту". Спустя три года актеры официально зарегистрировали отношения. С тех пор они неразлучны.

В 2007 году Дроздова родила Певцову долгожданного ребенка. Мальчика назвали Елисеем. В этом году ему исполнится 19 лет. В отличие от многих детей знаменитостей, Елисей ведет крайне закрытый образ жизни: он не посещает светских мероприятий, не снимается на телевидении, не дает интервью. Если же юноша и появляется на публике, то только в качестве сопровождения именитых родителей.

Недавно Певцова и Дроздову журналисты спросили, какие у них требования к потенциальной невесте сына. Дмитрий признался, что для него важно, чтобы будущая жена Елисея была патриоткой. А Ольга лишь отметила, чтобы избранница наследника была женского пола.

"Сначала выгоним, конечно, а потом поглядим", - пошутил Дмитрий Певцов в беседе с Пятым каналом.

Отметим, что Елисей предпочел не идти по родительским стопам. Три года он отучился в кадетском училище, а потом перешел в обычную школу. Парень увлекается музыкой.

