Захарова: Украина намеренно бьет по детям

МИД России обвинили Украину в ударах по местам, где "можно попасть по детям".

Украина точечно совершает теракты против детей, ударяя по детским садам, школам, больницам, детским площадкам, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Это прицельное, точечное нанесение, даже не нанесение, а совершение террористических актов через подбрасывание этих мин "Лепесток", через дроны, через повторное возвращение на место преступлений", - сообщила она в эфире радио Sputnik.

За минувшую неделю от ударов ВСУ погиби более 20 россиян. Более 120 получили ранения, шестеро из них – дети.