Самые огромные сугробы за зиму вырастут в Москве

До 50% месячной нормы снега обрушится на Москву в четверг, 19 февраля. С таким прогнозом выступил метеоролог Евгений Тишковец.

Как написал эксперт в своем Telegram-канале, в столичном регионе вырастут самые огромные сугробы за всю зиму. Возможен рекорд высоты снежного покрова, который увеличится на 29-34 сантиметра и достигнет, по самым пессимистичным прогнозам, 80 сантиметров.

При этом мороз смягчится, температура вернется к климатической норме: ночью будет не меньше 10-13 градусов, днем — около пяти-восьми градусов мороза.

Вместе с тем атмосферное давление снизится до 738 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что снегопад и сильная метель вернутся в Москву после солнечных и морозных дней: южный циклон принесет новые осадки, местами — сильную метель и заносы на дорогах, зато обеспечит и ослабление морозов.

Накануне в Москве ликвидировали последствия того, что натворил за сутки балканский циклон под названием "Вивиан". Коммунальщики вышли на сплошное прометание еще ночью. Особое внимание уделяют не только ключевым магистралям, но и пешеходным зонам, остановкам, подходам к метро и МЦК, а также больницам, школам, детским садам.