В Женеве в среду возобновились трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию. Новый раунд консультаций в формате Москва - Вашингтон - Киев стартовал накануне. В первый день участники обсуждали ключевые вопросы в закрытом режиме более шести часов. Официально об итогах не сообщается, но как заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, сторонам удалось достичь существенного прогресса. Чего ждать от политического процесса сегодня?

Второй день трехсторонней встречи по Украине ожидается еще более тяжелым, чем первый. Делегации приехали в отель "Интерконтиненталь" в 11 утра по Москве. Как пояснили в нашей переговорной группе, разговор идет напряженно. Вчера за закрытыми дверьми провели около шести часов. Рекорд для встреч России и Украины.

Утечек в прессу стараются не допускать. Переговоры проходят в максимально закрытом режиме. Накануне журналистам для протокольной съемки разрешили сделать лишь фото. Сегодня обошлись даже без протокола. О чем действие ведется разговор - можно только предполагать. Издание Axios подтверждает только территориальный вопрос и вывод украинских войск из Донецкой области. Украинская сторона готова на это пойти, но требует от Москвы отвод своей армии на эквивалентное расстояние. Для России подобное неприемлемо.

Зеленский поручил делегации проработать в Женеве встречу с Путиным

Источники, о которых говорят в Axios, украинские. И транслируемая повестка - тоже. Изданию Зеленский заявил и о том, что уже поручил своему окружению начать организацию в Женеве его встречи с Владимиром Путиным. Киеву не нравится и то, что, по их мнению, Вашингтон давит на них сильнее, чем на русских. Как пишет западная пресса, американская сторона предложила не только вывести украинские войска из контролируемых ими районов Донбасса, но и сделать эту демилитаризованную территорию "свободной экономической зоной". Спецпредставитель США Стив Уиткофф после первого дня заявил о "значимом прогрессе".

Американцы в Женеве - не только модераторы встречи России и Украины. В швейцарском городе они проводят и свои переговоры. С иранцами. И это, судя по тому, как они строят временные рамки своего появления, для действующей администрации президента США явно важнее.

Поэтому украинцы продолжают цепляться за европейцев. Накануне глава переговорщиков из Киева Рустем Умеров встретился с представителями Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Встречаться с делегацией из России европейцы, предсказуемо, не планировали.