В зоне спецоперации российская армия взяла под контроль ключевую трассу, ведущую к городу Красный Лиман. Артиллеристы и операторы дронов жёстко пресекают любые попытки ВСУ перебросить резервы. Продвижение - и на Запорожском участке. Минобороны опубликовало кадры освобождения стратегического села Приморское.

Штурм села Приморское бойцы группировки "Днепр" решили начать ночью. Дронов противника в небе почти нет. Условия для артподоготовки идеальные. Успели спокойно и точно навести реактивные установки. И засыпать позиции ВСУ снарядами. А, когда рассвело, добили огневые точки и "норы" беспилотниками и залпами гаубиц.

Вот взлетел на воздух блиндаж. Прямые попадания в траншеи. И полуразрушенные дома, где попрятались националисты. Взрыв и в радиусе 50 метров разлетаются кирпичи, осколки шифера и металлопрофиля, порванного в клочья, словно фольга.

Приморское полностью освобождено и зачищено. Но накануне ВСУ пытались перейти в Запорожской области в контрнаступление. Причем, широким фронтом. Чем закончились первые попытки отбить у российских войск занятые позиции, хорошо видно на этих кадрах. Общие потери за сутки у ВСУ на этом направлении – почти 400 человек убитыми.

Киев обрекает штурмовиков ВСУ на смерть

Выбраться из "мясных" и обреченных на смерть штурмов удалось немногим. Вот небольшой отряд националистов надеялся отсидеться в лесополосе. Но его засекли разведчики группировки "Восток". Противника ликвидировали. Когда бойцы осмотрели захваченную позицию, стало ясно, что ее выкопали кое-как.

Строить мощные укрепрайоны ВСУ не успевают и не могут физически. Темпы наступления российских войск не оставляют на это времени. А огонь дальнобойных пушек уничтожит любую колонну раньше, чем националисты успеют подвезти необходимую технику, людей и стройматериалы. Собственно, поэтому украинские генералы и пытаются контратаковать. Бросают в бой кого угодно – мобилизованных, уголовников, наемников, лишь бы замедлить группировки "Восток" и "Днепр". Но вряд ли поможет. Максимум через месяц российские бойцы будут уже под стенами самого Запорожья. До города местами не больше 18 километров.