Собянин рассказал о развитии производства для транспортной отрасли

Москва - один из ведущих центров транспортного машиностроения России. Свыше 750 столичных предприятий выпускают приборы и электронику, а также элементы дорожной инфраструктуры.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, в прошлом году отрасль показала устойчивый рост. Производство деталей электродвигателей и комплектующих для авто увеличилось в два раза. Также стали выпускать больше оборудования, обеспечивающего безопасность на дорогах и ж/д путях, в портовых сооружениях и на аэродромах.

При поддержке правительства Москвы предприятия активно внедряют инновационные решения, которые повышают комфорт водителей и пассажиров, например, современное освещение, высокотехнологичные дорожные знаки, электрозарядные станции.