Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение 10-летней Полины Рыхлик

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 10 -летней Полины Рыхлик. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более трёх миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но нужно ещё свыше шестнадцати с половиной миллионов рублей.

У девочки редкое и тяжёлое генетическое заболевание - синдром Ретта, из-за которого она утрачивает приобретённые навыки и не может развиваться. Состояние ребёнка стремительно ухудшается, Полина уже перестала говорить. Спасти девочку сможет новейшее лекарство, но стоит оно очень дорого.

Мы продолжаем помогать Полине все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!