Каргопольский музей привез в Петербург свою коллекцию золотного шитья

От обилия позолоты у иностранных гостей здесь захватывало дух. Интерьеры этих "передних комнат" Екатерининского дворца, где придворные ожидали высочайшего приема, задумал сам Растрелли.

Парадные залы Екатерининского дворца теперь полны аллегорий. Вот сквозь двери протекает северная река, на ее волнах качаются ладьи. И эта река времени золотой нитью связывает эпохи и города. Высший свет и мастериц Русского Севера.

Новая выставка - это все оттенки золотого. Каргопольский музей из Архангельской области привез в Петербург свою коллекцию золотного шитья.

Кокошники с речным жемчугом - это для замужних состоятельных женщин. Молодые красовались в сороках. Из холста и ситца - на каждый день. Незамужние носили перевязки, так чтобы было видно косу - символ девичьей красы. Вышивали уборы своими руками - в промежутке между жатвой и первыми посевами.

"Могла ли подумать обычная крестьянская мастерица, вышивая вот этот золотной платок где-то у себя в Усачевской волости, что результат ее труда будет представлен в императорском дворце? Я думаю, нет", - говорит Ольга Богданова, главный хранитель Каргопольского музея.

"Золотные платы" в Каргополе были у каждой модницы того времени. Эта кропотливая работа стоила тогда, как корова. В центре орнаментальной композиции обязательно солнце в окружении цветов, листьев и плодов. Мотивы, уверены искусствоведы, подсказывала мастерицам лаконичная природа Поморья.

"Насколько женщины Каргополя тосковали по солнцу, тосковали по ярким краскам, тосковали по каким-то... таким, знаете, взрывным элементом дизайна жизни на этом севере. Край суровый, но женщины везде женщины", - рассказала Ольга Таратынова, директор музея-заповедника "Царское Село".

А при императорском дворе моду на "золотное шитье" ввел Николай I. Утвердил своим указом официальный статус "русского платья". Фасоны изобретали в лучших ателье Петербурга, а корсеты и длинные шлейфы потом расшивали золотом и серебром в северных монастырях.

"Это было статусно. Безусловно, вот такие платья показывали статус дамы, которая носила данное платье. Причем, это замужняя была дама, потому что девицы-то ходили в более скромных платьях", - пояснила Ольга Федосеева, хранитель фонда "Женский костюм" музея-заповедника "Царское село".

60 экспонатов в золотых интерьерах. Эстетика высшего света и народный художественный промысел. Они не соперничают, а подчеркивают стремление к красоте и любви к северному солнцу.