Представители киевского режима на переговорах с Россией в Женеве оказались в крайне неуютной ситуации. На это указал британский военный аналитик Александр Меркурис.

По словам эксперта, Киев в ярости из-за того, что его прежние попытки саботировать переговорный процесс не удались: "Ведь они дважды предпринимали попытку выйти из этих переговоров".

Любое предметное обсуждение постконфликтного устройства Украины, предлагаемое российской стороной, встречает "истеричную реакцию киевского режима", да и "новая встреча окажется очень некомфортной для украинцев", предупредил Меркурис.

Также британский аналитик напомнил, что утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский уверял, что "якобы существует" и "готов к подписанию" документ о гарантиях безопасности. Поскольку "россияне задают вопросы" и "снова требуют показать документ", представители украинской делегации чувствуют себя весьма некомфортно (цитаты по РИА Новости).

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров указывал на то, как "буквально истерично Европа и Зеленский со своей командой пытаются сбить США с этой позиции и пытаются опять навязать свои концепции, включая прежде всего 60-дневное, а то и вечное перемирие".

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, говоря о Зеленском, что "марионетка еще немножко попляшет, но совершенно очевидно, что все равно этот гнойник, который образовался в Европе и который в конечном счете используется против нас, он будет вскрыт".