Что скрывает Лариса Долина: артистка начала новую жизнь

В январе Ларису Долину принудительно выселили из роскошной пятикомнатной квартиры в центре Москвы. Дело в том, что поверившая телефонным мошенникам певица продала жилье по-настоящему. А когда поняла это, то отказалась передавать недвижимость покупательнице Полине Лурье.

В итоге Верховный суд постановил, что артистка больше не является собственницей квартиры. Знаменитая исполнительница должна была еще до Нового года освободить жилье. Но вместо того, чтобы передать ключи новой владелице квартиры, Лариса Долина вместе с дочкой и внучкой улетела на элитный курорт.

Вернувшись в Москву, певица начала новую жизнь на новом месте. Где сейчас живет артистка, не называется из соображений безопасности. Сама Лариса Долина скрывает место жительства. Она лишь отметила, что взяла квартиру в аренду на длительный срок на "очень хороших условиях".

"КП" предполагает, что артистка могла снять жилье у знакомых и, скорее всего, речь идет о центре Москвы, откуда ей удобнее всего передвигаться по разным локациям (Долина преподает в нескольких учебных заведениях, часто выступает и снимается). С певицей живут ее дочь Ангелина и внучка Александра, хотя еще несколько лет назад близкие артистки располагались в отдельной квартире, которая якобы находится в Тверском районе Москвы.

Отметим, что у Ларисы Долиной имеется роскошный загородный дом и скромная "двушка" в столице. Кроме того, у певицы есть элитная квартира в Латвии.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>