Эксперты назвали популярные малые города для автотуризма

Эксперты по туризму назвали популярные малые города для путешествий.

Это Коломна, Дмитров, Переславль-Залесский, Гусь-Хрустальный и Боголюбово, сообщили РИА Новости представители отрасли. Все они расположены в Центральной России. Чаще всего туристы ездят в них на личном транспорте. Средняя стоимость проживания с питанием – до 5 тысяч рублей в сутки.

Спрос ежегодно растет на 5-6%, однако он значительно опережает предложение, особенно в части размещения. Это является проблемой малых городов, отметил генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян.