В Госдуме предложили ввести новый налог на имущество

На рассмотрение Госдумы внесут поправки, предусматривающие введение в России налога на покупку дорогостоящих транспортных средств. Он коснется не только машин, но и яхт, катеров, вертолетов и самолетов.

Как уточняется в тексте законопроекта, предлагается единоразово, при государственной регистрации транспортного средства или в течение 30 календарных дней с даты приобретения, взимать налог на автомобили дороже 20 миллионов рублей, а также яхты, самолеты и иные транспортные средства дороже 50 миллионов рублей.

Ставка налога, по замыслу законотворцев, должна составлять от 1 до 4% от стоимости транспорта, в зависимости от ценовой категории, сообщает ТАСС.

Ранее первый заместитель главы Минфина Ирина Окладникова заявила, что в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) "у нас дополнительного изменения не предусматривается", поскольку ведомство в настоящее время считает подобные изменения избыточным.

При этом в Беларуси предлагается ввести прогрессивную шкалу подоходного налога с максимальной ставкой 40% для граждан с высоким доходом. Белорусский Минфин уверял, что базовая ставка в 13% сохранится для 98% граждан — их годовой доход не превышает 350 тысяч белорусских рублей (около 117 тысяч долларов).