Россиянам объяснили, как легально продлить отдых в предстоящие праздники

Можно добавить дни отдыха к предстоящим длинным праздничным выходным и получить в итоге небольшой отпуск. Об этом рассказал в среду, 18 февраля, директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.

Как пояснил эксперт в интервью агентству "Прайм", самый выгодный вариант — написать заявление на четырехдневный отпуск, примыкающий к длинным праздничным выходным. Муравьев предложил взять отпуск на 24-27 февраля, чтобы отдохнуть девять дней — с 21 февраля по 1 марта.

По такому же принципу можно взять отпуск на 10-13 марта и получить девятидневный отпуск — с 7 по 15 марта.

Если же взять отпуск на все дни между праздниками, получится отдыхать почти три недели. Однако, предупредил специалист, февраль и март не самые лучшие месяцы для отпуска с экономической точки зрения — из-за меньшего количества рабочих дней в эти месяцы.

Тем временем Министерство труда России напоминает, что, в соответствии с трудовым законодательством, работник может разделить свой ежегодный оплачиваемый отпуск на любое количество частей, но одна из них обязательно должна составлять минимум 14 дней. Остальные дни отпуска закон разрешает делить как угодно — по согласованию с работодателем, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб призвал отменить норму, в соответствии с которой отпуск рассчитывается по календарным, а не рабочим дням. Эксперт заявил, что рассчитывать продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска необходимо без учета праздничных и выходных дней — это будет справедливо.