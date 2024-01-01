"Время пряток заканчивается": Анна Седокова получила удар от близких погибшего мужа

В Хорошевский суд Москвы поступил иск от родственников покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы к его вдове Анне Седоковой.

Родители спортсмена Райтис и Аусма Тимма, а также его первая жена Сана Оша требуют раздела совместно нажитого с бывшим супругом певицы имущества. Беседа между сторонами назначена на 2 марта.

"Вот так выглядит тот самый "тупик", о котором мне писали в комментариях. Всё идёт своим чередом. Спокойно, последовательно и по закону! Анна Владимировна, время пряток заканчивается. Теперь всё будет происходить в зале суда, а не в интервью и не в сторис", - объявила адвокат семьи баскетболиста Маргарита Гаврилова в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, что год назад в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года покончил с собой Янис Тимма. Певица тяжело переживала уход бывшего мужа и даже попала в больницу с нервным срывом.

Янис и Анна не скрывали проблем в отношениях. Однако многие считали, что пара лишь подогревает интерес к новым песням Седоковой. Смерть спортсмена стала настоящим шоком.

