Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержали жителя Челябинска, который планировал совершить террористический акт с использованием самодельной бомбы. Об этом стало известно в среду, 18 февраля.

Как уточнили в спецслужбе, 18-летний парень по собственной инициативе установил контакты с представителями киевского режима и под руководством украинских кураторов собрал взрывное устройство для совершения диверсионно-террористического акта.

Задержанный признал вину в подготовке теракта и рассказал во время допроса, что куратор просил его выбрать и подорвать какое-либо высокопоставленное российское лицо.

Расследование идет по статьям о покушении на совершение теракта, незаконных действиях со взрывчаткой и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что российские правоохранители предотвратили теракт в отделе полиции в Удмуртии. 57-летний ранее судимый россиянин собрал для этой цели самодельное взрывное устройство и заготовил средства поражения — все это хранилось в его гараже.

В Татарстане задержали троих подростков — они за вознаграждение подожгли железнодорожное оборудование в районе станции Васильево Горьковской железной дороги. За поджог преступникам заплатили 30 тысяч рублей.