Эстония допустила размещение ядерного оружия на своей территории

Эстония не исключают вероятность размещения ядерного оружия на территории страны в рамках оборонных планов НАТО. Об этом заявил в среду, 18 февраля, эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.

По словам дипломата, Таллин "не против размещения ядерного оружия" у себя и не имеет "такой доктрины, которая бы исключала это". В интересах Североатлантического альянса Эстония может решиться на такой шаг, если "НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны" (цитаты по ТАСС).

Ранее источники рассказали, что европейские государства, на территории которых размещено американское ядерное оружие, ведут тайные переговоры о создании собственных средств ядерного сдерживания. Уточняется, что это страны, расположенные недалеко от России.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупреждал, что риск ядерного столкновения до конца не устранен, хотя и не стоит "преувеличивать опасность того, что мы вновь окажемся на краю именно этой ядерной пропасти".