ООН требует приравнять деяния Эпштейна к преступлениям против человечности

Описанное в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна сравнимо с преступлениями против человечности.

Все деяния, описанные в материалах дела Эпштейна, были совершены на базе убеждений о превосходстве одного человека над другим, расизма, коррупции и крайней степени насилия над людьми, заявили эксперты Организации объединенных наций (ООН).

"Масштаб, природа, систематический характер и транснациональный масштаб этих зверств против женщин и девочек настолько серьезны, что некоторые из них вполне могут соответствовать юридическому порогу преступлений против человечности", - заявили в организации.

Миллионы дел свидетельствуют о существовании "глобального криминального синдиката". Такие преступления могли совершаться столь долго на фоне попустительства силовых структур целого ряда стран, отметили эксперты.

В 2008 году финансиста Джеффри Эпштейна осудили по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. В 2019 году его вновь арестовали и обвинили в торговле людьми и вовлечении в секс-индустрию несовершеннолетних девушек. В июле того же года он покончил с собой в тюремной камере до начала суда. Его тело обнаружил сотрудник тюрьмы. Сообщницу Эпштейна Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.

Общественный интерес к этому делу значительно вырос, когда в соцсетях опубликовали миллионы файлов электронной переписки финансиста, в которых значатся имена королевских домов Европы, звезд шоу-бизнеса, крупных предпринимателей и политики.