Глава Минцифры обвинил Госдуму в замедлении Telegram: "Сами поддержали"

Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов российских властей с требованием об удалении материалов, нарушающих законодательство России. Об этом рассказал в среду, 18 февраля, министр цифрового развития Максут Шадаев.

Как отметил политик, Роскомнадзор предпринимает меры по замедлению Telegram в России не просто так, а на "основании требований федерального законодательства". Игнорирование требований об удалении противоправной информации — это "150 тысяч преступлений", которые "имеют процессуальных статус, идут разбирательства".

Выступая на заседании думского комитета по информационной политике, Шадаев напомнил, что депутаты "сами в свое время поддержали закон о приземлении", за нарушение которого и ограничивается работа Telegram, сообщает ТАСС.

Между тем зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов назвал требования Роскомнадзора к Telegram вполне реалистичными и подчеркнул, что мессенджер вполне может выполнить их за месяц-полтора, чтобы продолжить работу в России. Судя по тому, что за последнюю неделю Telegram заблокировал более 230 тысяч каналов и единиц контента, "компания Дурова начала более активно взаимодействовать".

Президент Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Юлия Долгова отметила, что вероятность полного отключения доступа к Telegram на территории России остается неопределенной, поскольку мессенджер предпринимает "активные меры по поддержанию функциональности своего сервиса".